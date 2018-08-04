Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:1
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
4 авг. 2018, 15:00 МСК
4.08.2018, 15:00 МСК
суббота
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы