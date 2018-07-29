Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
29 июля 2018, 14:00 МСК
29.07.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы