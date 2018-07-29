Матч завершен
Авангард
Курск
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
29 июля 2018, 18:00 МСК
29.07.2018, 18:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы