Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
22 июля 2018, 19:00 МСК
22.07.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы