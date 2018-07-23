Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:0
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
23 июля 2018, 17:00 МСК
23.07.2018, 17:00 МСК
понедельник
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы