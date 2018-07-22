Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
22 июля 2018, 13:00 МСК
22.07.2018, 13:00 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы