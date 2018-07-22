Матч завершен
Химки
Химки
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
22 июля 2018, 16:00 МСК
22.07.2018, 16:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы