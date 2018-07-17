Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
17 июля 2018, 19:00 МСК
17.07.2018, 19:00 МСК
вторник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы