Матч завершен
Авангард
Курск
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
17 июля 2018, 18:30 МСК
17.07.2018, 18:30 МСК
вторник
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы