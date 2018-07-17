Матч завершен
Томь
Томск
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
17 июля 2018, 15:00 МСК
17.07.2018, 15:00 МСК
вторник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы