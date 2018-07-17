Матч завершен
Мордовия
Саранск
2:2
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
17 июля 2018, 18:00 МСК
17.07.2018, 18:00 МСК
вторник
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы