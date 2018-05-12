Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
12 мая 2018, 14:00 МСК
12.05.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы