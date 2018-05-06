Матч завершен
Томь
Томск
1:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
6 мая 2018, 14:00 МСК
6.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Составы