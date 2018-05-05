Матч завершен
Авангард
Курск
0:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
5 мая 2018, 16:00 МСК
5.05.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы