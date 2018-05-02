Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
2 мая 2018, 16:00 МСК
2.05.2018, 16:00 МСК
среда
Составы