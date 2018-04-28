Матч завершен
Томь
Томск
1:2
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
28 апр. 2018, 14:00 МСК
28.04.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы