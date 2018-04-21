Матч завершен
Факел
Воронеж
4:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
21 апр. 2018, 16:00 МСК
21.04.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы