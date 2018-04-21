Матч завершен
Оренбург
Оренбург
4:3
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
21 апр. 2018, 14:00 МСК
21.04.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы