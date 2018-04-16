Матч завершен
Химки
Химки
1:0
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
16 апр. 2018, 19:00 МСК
16.04.2018, 19:00 МСК
понедельник
Составы