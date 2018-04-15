Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
15 апр. 2018, 15:00 МСК
15.04.2018, 15:00 МСК
воскресенье
Составы