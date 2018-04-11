Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
11 апр. 2018, 15:00 МСК
11.04.2018, 15:00 МСК
среда
Составы