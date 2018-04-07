Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
7 апр. 2018, 14:00 МСК
7.04.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы