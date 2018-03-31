Матч завершен
Факел
Воронеж
0:4
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
31 марта 2018, 16:00 МСК
31.03.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы