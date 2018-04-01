Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:2
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
1 апр. 2018, 15:00 МСК
1.04.2018, 15:00 МСК
воскресенье
Составы