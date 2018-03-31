Матч завершен
Сочи
Сочи
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
31 марта 2018, 13:00 МСК
31.03.2018, 13:00 МСК
суббота
Составы