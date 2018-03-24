Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
24 марта 2018, 16:00 МСК
24.03.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы