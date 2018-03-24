Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
24 марта 2018, 11:00 МСК
24.03.2018, 11:00 МСК
суббота
Составы