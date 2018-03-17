Матч завершен
Оренбург
Оренбург
3:0
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
17 марта 2018, 14:00 МСК
17.03.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы