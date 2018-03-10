Матч завершен
Луч
Владивосток
1:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
10 марта 2018, 11:00 МСК
10.03.2018, 11:00 МСК
суббота
Составы