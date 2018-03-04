Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:3
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
4 марта 2018, 14:00 МСК
4.03.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Составы