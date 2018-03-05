Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
5 марта 2018, 15:00 МСК
5.03.2018, 15:00 МСК
понедельник
Составы