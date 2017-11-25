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Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Факел
Воронеж
1:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 25 тур
ФНЛ,
25 тур
Россия
25 нояб. 2017, 17:00 МСК
25.11.2017, 17:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы