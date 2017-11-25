Матч завершен
Факел
Воронеж
1:2
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
25 нояб. 2017, 17:00 МСК
25.11.2017, 17:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы