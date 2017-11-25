Матч завершен
Ротор
Волгоград
0:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
25 нояб. 2017, 14:00 МСК
25.11.2017, 14:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы