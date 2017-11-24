Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
24 нояб. 2017, 14:00 МСК
24.11.2017, 14:00 МСК
пятница
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
Составы