Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
18 нояб. 2017, 13:00 МСК
18.11.2017, 13:00 МСК
суббота
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы