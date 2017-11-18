Матч завершен
Химки
Химки
3:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
18 нояб. 2017, 18:30 МСК
18.11.2017, 18:30 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы