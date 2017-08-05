Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
5 авг. 2017, 17:00 МСК
5.08.2017, 17:00 МСК
суббота
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы