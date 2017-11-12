Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
12 нояб. 2017, 18:00 МСК
12.11.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы