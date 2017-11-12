Матч завершен
Луч
Владивосток
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
12 нояб. 2017, 8:00 МСК
12.11.2017, 8:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы