Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
12 нояб. 2017, 17:00 МСК
12.11.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы