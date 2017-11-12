Матч завершен
Авангард
Курск
3:3
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
12 нояб. 2017, 14:00 МСК
12.11.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы