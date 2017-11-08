Матч завершен
Тюмень
Тюмень
0:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
8 нояб. 2017, 17:00 МСК
8.11.2017, 17:00 МСК
среда
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы