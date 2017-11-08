Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:1
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
8 нояб. 2017, 14:00 МСК
8.11.2017, 14:00 МСК
среда
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы