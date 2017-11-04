Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
4 нояб. 2017, 14:00 МСК
4.11.2017, 14:00 МСК
суббота
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
Составы