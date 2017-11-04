Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
4 нояб. 2017, 14:00 МСК
4.11.2017, 14:00 МСК
суббота
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы