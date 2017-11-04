Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
4 нояб. 2017, 13:00 МСК
4.11.2017, 13:00 МСК
суббота
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы