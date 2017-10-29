Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
29 окт. 2017, 15:00 МСК
29.10.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы