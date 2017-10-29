Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
29 окт. 2017, 14:00 МСК
29.10.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы