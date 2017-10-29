Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
29 окт. 2017, 12:00 МСК
29.10.2017, 12:00 МСК
воскресенье
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
Составы