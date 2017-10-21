Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
21 окт. 2017, 17:00 МСК
21.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы